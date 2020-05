Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna- Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - Korrektur -

Unna (ots)

Bei dem am 12.05.2020 gemeldeten Verkehrsunfall in Unna, Mühlhauser Berg, handelte es sich n i c h t um eine Unfallflucht. Hier liegt ein redaktioneller Fehler vor.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Vera Howanietz

Telefon: 02303-921 1154

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell