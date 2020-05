Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfallflucht mit zwei verletzten Personen - Fahrzeug geriet in den Gegenverkehr

Unna (ots)

Zwei Schwerverletzte und zwei erheblich beschädigte PKW waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montag (11.05.2020) gegen 17.20 Uhr auf der Straße Mühlhauser Berg.

Ein 20-jähriger Unnaer fuhr hier von Mühlhausen in Richtung Lünern, als er etwa 200 Meter vor der Einmündung Nordlünerner Straße so weit auf die Gegenfahrbahn fuhr, dass eine entgegenkommende 49-jährige Unnaerin nicht mehr ausweichen konnte und die Fahrzeuge zusammen stießen. Die beiden Unfallbeteiligten wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in Krankenhäuser gebracht. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 7 500 Euro.

