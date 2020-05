Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Junge Frau angefahren: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Selm (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwoch (06.05.2020) gegen 12.45 Uhr einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Straße Alte Zechenbahn in Selm beobachtet haben.

Als eine 24-Jährige ihr Fahrrad aus einem Fahrradständer zog, wurde sie von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und leicht verletzt. Ohne sich um die junge Frau zu kümmern, fuhr der silberne Kombi mit UN-Kennzeichen davon.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02389-921 3420 an die Wache Werne zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell