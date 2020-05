Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna/Bochum - Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Sexualdelikten in Unna und Bochum

Unna/Bochum (ots)

Die Polizei hat einen 21-jährigen Bochumer ermittelt, der tatverdächtig ist, für zwei Sexualdelikte am 14. April 2020 in Unna und am 4. Mai 2020 in Bochum verantwortlich gewesen zu sein.

Wie bereits berichtet, hatte sich ein Mann am 14. April in Unna vor einer jungen Frau entblößt, als er bei ihr - wie auf einem Kleinanzeigenportal mit der 26-Jährigen vereinbart - eine defekte Spülmaschine abholen wollte. Der Mann flüchtete im Anschluss mit einem PKW mit dem Schriftzug eines Handwerkerunternehmens und mit Bochumer Kennzeichen. Die Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/4571628

In Bochum ging der Mann am 4. Mai nach dem gleichen Muster vor. Er wollte aufgrund einer im Internet geschalteten Kleinanzeige die Spülmaschine einer Bochumerin abholen. Bei der Demontage der Maschine wurde die Mieterin von der männlichen Person unsittlich angefasst. Als die Bochumerin schrie und auf den Mann einschlug, rannte dieser aus dem Haus und fuhr mit einem weißen Kleintransporter mit Bochumer Kennzeichen davon.

Im Rahmen der Ermittlungen der Bochumer Kriminalpolizei konnte der 21-jährige Tatverdächtige aus Bochum ausfindig gemacht werden.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen in Unna und Bochum dauern an.

Medienhinweis: Redaktionelle Rückfragen richten Sie zu diesem Sachverhalt bitte an die Pressestelle des PP Bochum.

