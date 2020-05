Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Nachtrag: Verkehrsunfall mit Flucht und einer verletzten Person - Bullifahrer hat sich bei der Polizei gemeldet

Werne (ots)

Die heute (04.05.2020) gemeldete Verkehrsunfallflucht in Werne, Am Neutor, ist aufgeklärt. Der Fahrer des Bullis hat sich telefonisch bei der Polizei in Werne gemeldet. Die weitere Bearbeitung erfolgt nun durch das Verkehrskommissariat in Werne.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Vera Howanietz

Telefon: 02303-921 1154

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell