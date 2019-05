Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Diebstahl an LKW - Ersatzreifen entwendet

Werne (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (08.05.2019) parkten zwei neue, baugleiche Sattelzüge auf dem Parkplatz des Autohofes an der Nordlippestraße. Am Morgen stellten beide Fahrer fest, dass die hinter der Hinterachse befestigen und gegen Diebstahl gesicherten Reservereifen entwendet wurden. Auf Grund der Größe und Schwere der Reifen dürften hier mehrere Täter am Werk gewesen sein. Der Parkplatz war im Tatzeitraum gut besucht, so dass die Täter verdeckt arbeiten konnten.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

