Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Tödlicher Verkehrsunfall - 86 jährige Unnaerin erlag ihren Verletzungen

Unna (ots)

Am Dienstag (07.05.2019) fuhr gegen 15 Uhr ein 53 jähriger Holzwickeder mit einem Kleintransporter von einem Parkplatz in Höhe Hausnummer 44 auf den Käthe-Kollwitz-Ring. Als er den Gehweg überquerte, bemerkte er eine 86 jährige Unnaerin mit ihrem Rollator nicht. Er stieß gegen den Rollator, woraufhin die Frau stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie im Laufe des Abends ihren Verletzungen erlag. Am Kleintransporter sowie am Rollator konnte augenscheinlich kein Sachschaden festgestellt werden.

