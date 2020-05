Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Kreispolizeibehörde Unna hält Schweigeminute für im Dienst getöteten Kollegen ab

Kreis Unna (ots)

In Gedenken an den Polizeibeamten der Spezialeinheiten des Landes NRW, der bei einem Einsatz in Gelsenkirchen in der vergangenen Woche ums Leben gekommen ist, hat die nordrhein-westfälische Polizei am Dienstag (05.05.2020) um 10.00 Uhr landesweit eine Schweigeminute abgehalten, an der sich natürlich auch die Kreispolizeibehörde Unna beteiligt hat.

"Diese traurige Nachricht hat unsere Behörde und mich als langjährigen Angehörigen der Polizei tief getroffen", betont der Leitende Polizeidirektor Peter Schwab, Abteilungsleiter Polizei und ranghöchster Polizeibeamter im Kreis Unna. "Das war ein schrecklicher, erschütternder Schicksalsschlag, der jeden von uns berührt. Die Polizei ist eine große Familie, die zusammenhält. Wir sind mit unseren Gedanken bei der Familie, den Verwandten, Freunden und Kollegen des getöteten Polizeibeamten."

