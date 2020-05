Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit Flucht und einer verletzten Person - Bulli nahm Bus die Vorfahrt

Werne (ots)

Am Montag (04.05.2020) fuhr ein 57-jähriger Busfahrer gegen 11.55 Uhr auf der Straße Am Neutor in Richtung Kamener Straße. Als er sich in Höhe Südmauer befand, bog aus dieser Straße ein blauer VW Bulli nach rechts ab, ohne auf den Bus zu achten. Der Busfahrer konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Der Fahrer oder Fahrerin des Bullis fuhr weiter.

Durch das Abbremsen stürzte ein 80-jähriger weiblicher Fahrgast, der im Bus stand und verletzte sich leicht. Die Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der unfallbeteiligte VW Bulli soll blau-metallic gewesen sein. Auf der Heckscheibe soll der Schriftzug "BULLI" gestanden haben.

Wer kann weiter Angaben zu dem beteiligten Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

