Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund - Brand einer Garage

Heidelberg (ots)

Aus ungeklärter Ursache kam es am 24.08.2019, gg. 17.15 Uhr, in der Marktstraße im Pfaffengrund zu einem Brand in einer Garage. Noch bevor die Berufsfeuerwehr Heidelberg eintraf, konnte das Feuer im hinteren Bereich durch den Garagenbesitzer gelöscht werden. Der vordere Garagenbereich, der durch einen Freund des Besitzers genutzt wird, ist abgetrennt und kann nur durch das Garagentor betreten werden. Da nicht auszuschließen war, dass dort noch Gasflaschen lagern, wurde das Tor durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet. Es wurde festgestellt, dass es im vorderen Bereich der Garage zu keinem Brandgeschehen kam. Nachdem die Garage noch gewässert wurde, um ein erneutes Ausbrechen des Feuers zu verhindern, konnten die 17 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr die Örtlichkeit wieder verlassen. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

