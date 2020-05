Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pkw kollidiert mit Bus

Fröndenberg (ots)

Am 04.05.2020 (Mo.), gegen 15.30 Uhr, befuhr ein 74jähriger Fahrzeugführer aus Wickede den Kessebürener Weg in Fröndenberg in Fahrtrichtung Bausenhagener Straße. An der Kreuzung Kessebürener Weg / Frömener Straße hielt er zunächst an, um dann in den Kreuzungsbereich einzufahren. Hierbei übersieht er die bevorrechtigte 39jährige Fahrzeugführerin aus Waltrop, welche mit ihrem Bus die Frömerner Straße in Fahrtrichtung BAB-Auffahrten befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht der Kollision wurde das Fahrzeug des 74jährigen zunächst noch gegen einen im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 24jährigen Fahrzeugführers aus Waltrop geschleudert, um dann mit einem Verkehrsschild zu kollidieren und schließlich in einem angrenzenden Feld zum Stillstand zu kommen. Durch die Kollision wird der 74jährige Fahrzeugführer aus Wickede sowie eine 26jährige Beifahrerin des Waltropers schwer verletzt. Sie mussten Krankenhäusern zugeführt werden, wo sie stationär verblieben. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Zwei Businsassen, eine 14- und eine 21jährige aus Fröndenberg, verletzten sich leicht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Kraftfahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme mussten sowohl der Kessebürender Weg als auch die Frömerner Straße für etwa 1 Stunde komplett gesperrt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

