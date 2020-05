Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Verkaufsstand - alles durchwühlt

Schwerte (ots)

In der Nacht zu Sonntag (03.05.2020) haben unbekannte Täter die Eingangstür eines Verkaufsstandes für Blumen an der der Hörder Straße aufgebrochen. In der Hütte wurde alles durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

