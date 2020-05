Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der Westicker Straße

Fröndenberg (ots)

Am Samstag ( 02.05.2020 ) kam es gegen 09.20 Uhr auf der Westicker Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Aus bislang ungeklärten Gründen kollidierte ein 60jähriger Fröndenberger mit seinem Opel Meriva beim Abbiegen nach links auf den Parkplatz einer Bäckerei mit dem entgegenkommenden Opel Astra einer 31jährigen Fröndenbergerin. Die Frau wurde beim dem Unfall leicht verletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, von wo aus sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 11500 EUR geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Westicker Straße in dem Bereich bis gegen 10.20 Uhr gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Feuerwehr Fröndenberg zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe im Einsatz.

