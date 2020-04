Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Auf dem Dach gelandet und Glück gehabt- 21-jähriger Hagener hat Alleinunfall in Schwerte

Schwerte (ots)

Auf regennasser Fahrbahn kam am Donnerstagmorgen ein 21-jähriger Hagener mit seinem Fahrzeug von der Straße Am Wellenbad in Schwerte ab. Er fuhr durch den Kurvenbereich in Fahrtrichtung Unnaer Straße. Durch die erhöhte Böschung drehte sich der PKW auf das Fahrzeugdach. Der junge Mann war ansprechbar und nur leicht verletzt. Glück gehabt! Fahren Sie immer mit einer der Witterung angepassten Geschwindigkeit und kommen Sie sicher an ihr Ziel.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Bernd Pentrop

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell