Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall in Bergkamen, Ostenhellweg

68-jährige Frau im Fahrzeug eingeklemmt

Bergkamen (ots)

Zu einem Unfall kam es am 29.04.2020 gegen 11.15 Uhr. Eine 68-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw den Ostenhellweg aus Richtung Bergkamen-Rünthe in Fahrtrichtung Autobahn A1. Aus bislang ungeklärten Gründen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde im Straßengraben in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte die Frau befreien und sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Über ihren Zustand können zur jetzigen Zeit keine Angaben gemacht werden. Die Fahrbahn war kurzfristig gesperrt.

