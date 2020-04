POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 03.-04.04.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Diebstahl von Eiern

Am Freitag gegen 12:10 Uhr entnahm ein bislang unbekannter männlicher Täter 6 Packungen mit je 10 Eiern aus einem Verkaufsstand an der Straße Hemmelsbühren in Cloppenburg. Der fällige Betrag von 30 Euro wurde nicht vollständig bezahlt. Anschließend entfernte sich der Täter unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Molbergen - Sachbeschädigung

Bereits in der Zeit vom 27.03. bis zum 31.03. kam es zu Sachbeschädigungen am Kindergarten Unter dem Regenbogen, Hinter dem Dweracker in Molbergen. Dabei wurden 3 Kupferfallrohre beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 50 Euro. Auch hier sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können.

Kontrollen der Polizei im Zusammenhang mit der Allgemeinverfügung zum Thema Corona

Am Freitag gegen 17:00 Uhr wird in der Wilhelm-Busch-Straße in Cloppenburg eine Gruppe von Personen gemeldet, die sich in einer Wohnung aufhalten. Vor Ort können neben den Mietern der Wohnung zwei dort nicht gemeldete Personen angetroffen werden. Gegen die nicht dort gemeldeten Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen. Eine halbe Stunde später wurden erneut zwei nicht dort gemeldete Personen in der Wohnung angetroffen. Auch gegen diese Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen.

Gegen 18:30 Uhr wurde eine Gruppe von vier Jugendlichen vor einem Kiosk am Kessener Weg in Cloppenburg angetroffen. Die Jugendlichen hielten nicht den erforderlichen Mindestabstand ein. Zudem verstießen sie gegen die Anordnung, wonach Zusammenkünfte von Gruppen von mehr als zwei Personen derzeit verboten sind. Es wurden auch hier Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen.

Ein als Corna-Party gemeldeter Einsatz in Cappeln in der Brookstraße stellte sich als private Zusammenkunft unter Freunden heraus. Von drei angetroffenen Männern wohnt nur einem an Einsatzort. Die anderen beiden hielten sich dort verbotswidrig auf. Es wurden auch hier Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen.

Gegen 19:30 Uhr wurden zwei 16-Jährige auf einem Kleinkraftrad auf der Schulstraße in Garrel angetroffen. Da sie nicht im gemeinsamen Haushalt leben und nicht einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhielten, wurden auch hier Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gegen 19:35 Uhr wurden in Garrel bei der Grundschule an der St.-Johannes-Straße zwei Jugendliche bei Sport machen auf dem Schulhof angetroffen. Auch hier wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen.

Gegen 21:30 Uhr wurden in Cloppenburg beim Nebeneingang des Kreishauses drei junge Erwachsene angetroffen, die gemeinsam Alkohol tranken. Es wurden drei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen. Kurze Zeit später hatte sich die gleiche Gruppe auf dem Kirchenvorplatz bei der St.-Andreas-Kirche niedergelassen. Es wurden erneut Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen.

