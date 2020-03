Polizei Wuppertal

POL-W: W - Geldautomatensprengung in Cronenberg

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 25.03.2020 sprengten unbekannte Täter gegen 04:00 Uhr in der Hahnerberger Straße einen Geldautomaten. Zeugen wurden durch einen lauten Knall darauf aufmerksam, dass mehrere Täter einen Geldautomaten gesprengt hatten und verständigten die Polizei. Trotz umgehender und umfassender Fahndungsmaßnahmen in Tatortnähe per Hubschrauber und Streifenwagen, konnte der schwarze Audi der Täter nicht gestellt werden. Am Bankgebäude entstand ein erheblicher Sachschaden. Eine Beute machten die Täter jedoch nicht. (jb)

