Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg)- Versuchter Diebstahl vom Gelände einer Kläranlage

Zwischen Donnerstag, 26. März 2020, 14.00 Uhr, und Freitag, 03. April 2020, 10.45 Uhr, kam es in der Ahauser Straße bei einer dortigen Kläranlage zu einem versuchten Diebstahl. Bislang unbekannte Täter trennten den Maschendrahtzaun zum Gelände der Kläranlage auf. Ob das Gelände durch die Täter betreten wurde, ist derzeit unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Gegenstände entwendet worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 5434-3955) entgegen.

Essen (Oldenburg)- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 03. April 2020, gegen 08.15 Uhr, kam es auf der Straße Zum Feldkamp zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 19jähriger aus Lastrup befuhr mit einem PKW die Straße Zum Feldkamp in Richtung Calhorner Kirchweg, durchfuhr eine Rechtskurve und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW prallte gegen drei am Straßenrand befindliche Bäume. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 19jährige leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Der mitgeführte PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

