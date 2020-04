Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barßel- Diebstahl eines Rollers

Zwischen Mittwoch, 01. April 2020, 22.00 Uhr, und Donnerstag, 02. April 2020, 20.00 Uhr, kam es in der Friesenstraße zu einem Diebstahl eines Rollers. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen schwarzen Roller des Herstellers Yamaha, Model YE80 Zest. Der Roller war bereits abgemeldet und war auf einem Innenhof eines Mehrparteienwohnhauses abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430).

Bösel- Diebstahl aus Lokomotiven

Zwischen Mittwoch, 01. April 2020, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 02. April 2020, 05.30 Uhr, kam es in einem Wirtschaftsweg an der Overlaher Straße zu einem Diebstahl aus Lokomotiven. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu den Lokomotiven und entwendeten aus diesen mehrere Schlüssel, einen Vorschlaghammer sowie zwei Taschenlampen. Zudem versuchten die Täter einen im Nahbereich aufgestellten Baucontainer aufzuhebeln. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Täter nicht in den Baucontainer gelangt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bösel (Tel. 04494-308) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Donnerstag, 02. April 2020, gegen 16.52 Uhr, kam es auf der Straße Röbkenberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 16jähriger aus Friesoythe mit einem PKW die Straße Röbkenberg in Richtung Altenoythe. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über den PKW und geriet ins Schleudern. Anschließend prallte der PKW gegen zwei am linken Fahrbahnrand befindliche Bäume. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 16jährige schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Weitere Personen befanden sich nicht im PKW. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der PKW nicht zugelassen war. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war der 16jährige nicht. Darüber hinaus bestand der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 16jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Der mitgeführte PKW war nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

