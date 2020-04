Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl eines Pedelec

Am Dienstag, 31. März 2020, kam es zwischen 14.30 und 15.00 Uhr am Stadtpark an der Tecklenburger Straße zum Diebstahl eines Pedelec. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das braune Damenrad, das am Eingang zum Stadtpark abgestellt war. Es handelte sich um ein Modell mit 7-Gang Nabenschaltung und einem Speichenschloss. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Bösel - Sachbeschädigung

Am Donnerstag, 02. April 2020, kam es gegen 00.30 Uhr Am Kirchplatz zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte mit einem Stein zwei Fensterscheiben eines Bürogebäudes. Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-308) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell