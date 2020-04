Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Goldenstedt/ Lutten- Vollbrand eines PKW

Am Donnerstag, 02. April 2020, gegen 03.35 Uhr geriet in der Eschstraße ein Pkw in Vollbrand. Das Fahrzeug war auf dem rückwärtigen Parkplatz einer dortigen Grundschule abgestellt. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Lutten, welche mit 15 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. An dem Pkw entstand Totalschaden. Das Stoffdach eines in unmittelbarer Nähe abgestellten Cabrios wurde durch einen heißen Glassplitter beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 14000 Euro. Vermutlich war ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer.

Vechta- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Sonntag, 29. März 2020, gegen 00.00 Uhr, kam es in der Münsterstraße in Vechta zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmiererei. Ein bislang unbekannter Täter besprühte die Hauswände von drei Wohnobjekten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es am Montag, 30. März 2020, gegen 00.00 Uhr, in der Straße Neuer Markt. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte die Hauswände eines dortigen Verlages in den Farben Grün und Schwarz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 01. April 2020, gegen 12.30 Uhr, kam es in der Lindenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 20jährige aus Holdorf beabsichtigte als Fußgängerin die Lindenstraße zu überqueren. Hierbei betätigte sie die dortige Lichtzeichenanlage. Als die Lichtzeichenanlage für sie Grün zeigte, begab sie sich auf die Fahrbahn. Hierbei wurde sie von einem PKW angefahren. Die 20jährige stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Der PKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Damme (Tel. 05491-9500) in Verbindung zu setzen.

Lohne- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 30. März 2020, 04.00 Uhr, und Dienstag, 31. März 2020, 14.00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Straße Rixheimer Platz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Aussteigen aus einem PKW, einen geparkten schwarzen BMW 116i. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

