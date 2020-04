Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am Donnerstag, 2. April 2020, kam es um 07.28 Uhr an der Kreuzung der Oldenburger Straße/B69 und Vardeler Weg zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger LKw-Fahrer aus Gütersloh die B69 in Richtung in Calveslage. Ein 27-jähriger Radfahrer aus Lüneburg befuhr den Radweg der Oldenburger Straße in Richtung Vardeler Weg. An der Kreuzung zur B69 überquerte es diese, obwohl ihm die Ampel Rot zeigte. Im weiteren Verlauf prallte er gegen den vorbeifahrenden LKW des 42-Jährigen und stürzte zu Boden. Hierdurch wurde er leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 23. März 2020, kam es zwischen 07.45 und 18.10 Uhr auf einem Parkplatz an der Gildestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte eine Tür eines Kia Rio, der dort geparkt war. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 2. April 2020, kam es um 08.50 Uhr auf dem Mühlendamm zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Dammer missachtete mit seinem Traktor und Güllefass die Vorfahrt eines 25-jährigen Pkw-Fahrers aus Bramsche, der den Mühlendamm befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Bramscher leicht verletzt worden ist. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell