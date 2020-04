POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Sporthalle

Thedinghausen. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend sind unbekannte Täter in die Sporthalle an der Lehmstraße eingebrochen. Über eine Dachluke drangen die Unbekannten in die Halle ein, wo sie eine Musikanlage stahlen. Auf dem Außengelände der Sporthalle wurde die Anlage später beschädigt aufgefunden. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 04202/9960 entgegengenommen.

Betrunkener schlägt Autoscheiben ein

Langwedel. In der Nacht auf Sonntag randalierte ein betrunkener Mann in Langwedelermoor. Kurz nach Mitternacht teilte eine Anwohnerin über Notruf mit, dass in ein an der Moorstraße abgestellten Auto eingebrochen worden sei und dass im betroffenen Pkw eine Person sitzen, hupen und sogar singen würde. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel sowie der Polizei Verden fuhren daraufhin umgehend zum Tatort, wo sie auf den tatbetroffenen Skoda trafen, in dem ein zunächst unbekannter 33-jähriger Mann saß. Der Tatverdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung und Aggressivität in Gewahrsam genommen. Am Skoda hatte der Mann mehrere Seitenscheiben eingeschlagen und das Fahrzeuginnere durchwühlt, dabei war ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden. Erste Ermittlungen in der Nacht ergaben, dass der Mann ein Lkw-Fahrer ist, dessen litauischer Sattelzug auf der Rastanlage Langwedel stand. Zudem wurde an der Moorstraße ein Peugeot entdeckt, der ebenfalls beschädigt wurde, hier beträgt der Schaden mehrere Hundert Euro. Was den Mann motiviert hat, ist völlig unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Nach Unfall geflohen

Achim. Nach einer Kollision mit einem geparkten Pkw ist am Samstag gegen 15:20 Uhr ein Fahrer eines Pritschenwagens vom Unfallort geflüchtet. Der bislang unbekannte Unfallfahrer wurde dabei beobachtet, wie er mit einem Klein-Lkw einen Parkplatz an der Borsteler Landstraße verließ und dabei mit einem hier geparkten Opel kollidierte. Dabei entstand ein Schaden von rund 4000 Euro allein am Pkw. Die Polizei Achim hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Räder vom Pkw abmontiert

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht auf Sonntag haben unbekannte Täter alle vier Räder eines VW Golfs entwendet, der am Garteler Weg geparkt wurde. Am Sonntagvormittag wurde der Diebstahl und der erhebliche Schaden am Auto bemerkt. Der Pkw stand ohne Räder auf der Straße, die Reifen samt schwarzer Alufelgen waren verschwunden. Der dadurch entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesgutes liegen nicht vor. Das Polizeikommissariat Osterholz (Telefon 04791/3070) hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen.

Unter Alkohol am Steuer

Hambergen. Ein alkoholisierter Audi-Fahrer wurde am Samstag gegen 17 Uhr auf der Straße Grüne Grund aus dem Verkehr gezogen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 41-jährige Mann nicht nur alkoholisiert war, sondern dass zudem der Verdacht bestand, dass er unter Drogen unterwegs war. Des Weiteren war der Mann überhaupt nicht im Besitz eines Führerscheins. Gegen den 41-Jährigen leiteten die Beamten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Nach Unfall verletzt

Lilienthal. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße wurde am Sonntag gegen 20:30 Uhr eine Person leicht verletzt. Eine 23-jährige Audi-Fahrerin bog von der Bahnhofstraße kommend nach links in die Bahnhofstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links herannahenden und bevorrechtigten 62-jährigen Opel-Fahrer, der eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Dabei erlitt die junge Frau leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

