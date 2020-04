Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 73-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Schwanewede/Löhnhorst. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße (K1) wurde am Freitagmittag kurz nach 13 Uhr ein 73-jähriger Mann schwer verletzt. Der Mann wollte mit seinem Fiat die K1 in Höhe "Schwankenfurth" überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines bevorrechtigten 42-jährigen Opel-Fahrers, der auf der K1 in Richtung Löhnhorst unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Autos, bei dem der 73-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Er wurde im Fahrzeug eingeklemmt, woraufhin er von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden musste. Seine Unfallgegner, der 42-jährige Opel-Fahrer und dessen 41-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Die drei Männer mussten in umliegende Kliniken transportiert werden. Für den 73-Jährigen war ein Rettungshubschrauber am Unfallort, zudem waren die Feuerwehr, die Kreisstraßenmeisterei sowie Abschleppfahrzeuge am Unfallort. Der Gesamtschaden an den Unfallfahrzeugen beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Umfangreiche Ermittlungen der Polizeistation Schwanewede am Unfallort führten zu einer längeren Sperrung der K1.

