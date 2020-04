Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mann bei Unfall leicht verletzt

Worpswede (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 56 Jahre alten Fahrer eines Lkw und einem 82-jährigen Geländewagenfahrer kam es am Donnerstagmorgen gegen 09:30 Uhr auf der Kreisstraße 11. Der 82-Jährige hielt mit seinem Wagen verkehrsbedingt auf der Osterholzer Straße an. Dies nahm der Lkw-Fahrer zu spät wahr und verursachte trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers eine Kollision mit dem Heck des Geländewagens. Hierdurch wurde dieser nach rechts in den Graben geschoben und der ältere Mann leicht verletzt. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Zudem wurde der Geländewagen aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt. Hierbei unterstütze die Freiwillige Feuerwehr Worpswede. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell