Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

58-Jähriger verletzt

Verden. Leichte Verletzungen erlitt am Dienstag gegen 9:45 Uhr ein 58-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Eitzer Straße (L160). Ein 41-jähriger Fahrer eines Transporters war in Richtung Eitze unterwegs, als er den vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden 58-jährigen Ford-Fahrer übersah und infolgedessen auffuhr. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beträgt rund 8000 Euro.

Unfall auf der Achimer Straße

Verden. Bei einem Verkehrsunfall auf der Achimer Straße (L158) wurden am Dienstag gegen 11:45 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Ein 67-jähriger Kia-Fahrer geriet aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Opel und einem BMW kollidierte. Eine Mitfahrerin im Opel wurde dabei leicht verletzt. Auch der 67-Jährige wurde nach dem Unfall medizinisch untersucht und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der entstandene Sachschaden an den drei Autos beträgt rund 10.000 Euro.

Unfall auf der Kreuzung

Oyten. Zwei Autos kollidierten am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr auf der Kreuzung Hamburger Straße (L168)/An der Autobahn. Ein 55-jähriger Audi-Fahrer war auf der L168 in Richtung Oyten unterwegs. Zeugen zufolge missachtete er das für ihn geltende Rotlicht der dortigen Ampel, so dass es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit einer bevorrechtigten 22-jährigen Ford-Fahrerin kam. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt, die Autos wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Brand zerstört Carport

Grasberg. Durch einen Brand ist am Dienstagmittag in Grasberg ein Carport zerstört worden. Gegen 12:15 Uhr ging über Notruf zunächst die Meldung ein, dass auf einem Grundstück an der Meinershauser Straße eine Hecke brennen würde. Als Feuerwehr und Polizei kurze Zeit später eintrafen, brannte tatsächlich eine Grundstückshecke, darüber hinaus zudem ein angrenzender Carport in voller Ausdehnung. Unter dem Carport befanden sich unter anderem mehrere Gasflaschen, die durch die starke Hitzeentwicklung explodiert sind. Der Carport war nach den Löscharbeiten bis auf die Fundamente abgebrannt. Durch die Hitzeentwicklung sind Fensterscheiben des angrenzenden Wohnhauses zerborsten. Durch die Flammen ist außerdem ein weiterer Carport auf dem Nachbargrundstück beschädigt worden. Die Brandursache ist unklar. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Täter auf dem Sporthallendach

Lilienthal. In der Nacht auf Dienstag muss sich mindestens eine Person auf dem Dach der Sporthalle an der Straße Zum Schoofmoor aufgehalten haben. Ein Oberlicht der Halle wurde offenbar durch einen Fußtritt des Unbekannten beschädigt. Die Polizeistation Lilienthal hat Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04298/92000 zu melden.

Fußgängerin angefahren

Lilienthal. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Heidberger Straße kollidierte am Dienstag gegen 16:45 Uhr eine Autofahrerin mit einer Fußgängerin. Beim Rangieren übersah die 64-jährige Audi-Fahrerin die 81-jährige Frau, die ihren Einkaufswagen hinter dem Auto entlangschob. Die 81-Jährige kam zu Fall und wurde dadurch verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Gegen die Autofahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

