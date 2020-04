POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

32-Jährige verletzt

Kirchlinteln. Hoher Sachschaden entstand am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Straße An der Fuchsfarm (L160). Kurz vor 7 Uhr befuhr ein 24-jähriger Seat-Fahrer die L159 aus Otersen kommend in Richtung L160, wo er nach links in Richtung Verden abbog. Dabei übersah er eine von rechts herannahende und bevorrechtigte 32-jährige Hyundai-Fahrerin, die trotz Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern konnte und letztlich auffuhr. Die Frau erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, beide Kleinwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 13.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Werkzeug entwendet

Holste/Steden. Auf dem Campingplatz am Stedener Forst trieben in der Nacht auf Montag Einbrecher ihr Unwesen. Gewaltsam öffneten sie eine Tür einer unbewohnten Laube und stahlen mehrere Handwerksmaschinen und Werkzeug. Der Polizeistation Hambergen liegen derzeit keine Täterhinweise vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04793/2386 zu melden.

Moorbrand zügig gelöscht

Vollersode. Einem aufmerksamen Anwohner und dem schnellen Einschreiten der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass sich am Sonntagabend ein Moorbrand nahe der Straße Im Rusch nicht weiter ausbreiten konnte. Kurz vor 20 Uhr meldete der Brandentdecker die Flammen. Aufgrund des Windes und der Trockenheit hatte das Feuer, das sich in nordwestlicher Richtung ausbreitete, leichtes Spiel. Letztlich blieb es bei etwa 50 Quadratmeter Moorgras, das den Flammen zum Opfer fiel. Die Brandursache ist unklar. Nicht ausgeschlossen ist, dass eine brennende Zigarette achtlos in die Natur geworfen wurde.

Auffahrunfall fordert Verletzten

Worpswede. Bei einem Auffahrunfall auf der Osterweder Straße am Montagnachmittag wurde eine Person leicht verletzt. Ein 53-jähriger Opel-Fahrer war hier gegen 16:30 Uhr in Richtung Hüttenbusch unterwegs. Als er nach links in die Straße Alter Molkerei abbiegen wollte und dafür abbremste, übersah dies ein nachfolgender 21-jähriger VW-Fahrer, der daher auffuhr. Der 53-Jährige erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Der Schaden an den beteiligten Autos beträgt rund 10.000 Euro. Gegen den jungen Fahranfänger leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

