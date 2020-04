POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Milchtankstelle

Kirchlinteln. In der Nacht auf Sonntag haben sich unbekannte Täter an einer Milchtankstelle in Deelsen zu schaffen gemacht. Der Milchautomat, der vom Brammer Weg aus erreichbar ist, wurde durch die gewaltsame Öffnung der Täter erheblich beschädigt. Außerdem erlangten die Diebe Bargeld aus dem Automaten, bevor sie unerkannt flohen. Hinweise nimmt die Polizeistation Kirchlinteln unter Telefon 04236/1480 entgegen.

Wohnmobil beschädigt

Langwedel. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag ein Wohnmobil an der Straße Auf dem Kronsberg beschädigt. Die Vandalen zerstörten beide vorderen Seitenscheiben, Diebesgut wurde nicht erlangt. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro beziffert. Die Polizeistation Langwedel ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinwiese werden unter Telefon 04232/7617 entgegengenommen.

Betrunken auf dem Roller

Verden/Walle. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel stoppten am Sonntag gegen 20 Uhr einen 36-jährigen Rollerfahrer auf der Waller Heerstraße. Während der Kontrolle zeigte sich, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille, woraufhin die Beamten den Führerschein des 36-Jährigen sicherstellten und eine Blutentnahme durchführen ließen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde zudem eingeleitet.

Autofahrer streift Radfahrerin

Achim. Auf dem Geestkampsweg hat am Sonntag gegen 15 Uhr ein Autofahrer eine 63-jährige Radfahrerin beim Überholen gestreift. Anstatt den beim Überholen eines Radfahrers vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten, kam der Ford-Fahrer der Zweiradfahrerin so nahe, dass die Frau stürzte und sich leicht verletzte. Anschließend wollte der Autofahrer der verletzten Frau und einem Zeugen seine Personalien nicht nennen und fuhr einfach weiter. Über das Kennzeichen konnte der Mann allerdings leicht ermittelt werden. Gegen ihn ermitteln die Beamten nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen versuchter Unfallflucht.

Motorrad übersehen

Oyten. Glimpflich verlief am Sonntag gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße (L168). Ein 47-jähriger Hyundai-Fahrer wollte nach links in die Straße Bremer Breden abbiegen, dabei übersah er einen entgegenkommenden 59-jährigen Motorradfahrer. Der Zweiradfahrer stürzte daraufhin, verletzte sich dabei jedoch glücklicherweise nicht. Es kam auch nicht zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Nach Unfall verletzt

Kirchlinteln. Leicht verletzt wurde am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr eine 24-jährige VW-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße (L171). Die junge Frau fuhr aus Weitzmühlen kommend auf die Hauptstraße, obwohl sich hier eine bevorrechtigte 46-jährige Audi-Fahrerin aus Richtung Verden näherte. Zur Verwirrung trug wohl bei, dass die 46-Jährige zunächst geblinkt haben soll, das Blinken dann aber wieder abgebrochen hat. Nach der folgenden Kollision zwischen den Autos prallte die 24-Jährige noch gegen einen Baum. Der entstandene Sachschaden beträgt geschätzte 5000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen

Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagnachmittag war ein 16-Jähriger auf der Bahnhofstraße mit einem E-Scooter unterwegs, einem elektrisch angetriebenen Tretroller. Im öffentlichen Straßenverkehr benutzt müssen diese Fahrzeuge versichert sein und es muss also ein Versicherungskennzeichen angebracht sein. Da dies nicht der Fall war, muss sich der Jugendliche nun wegen einer Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Berauschter Fahrer ohne Führerschein

Schwanewede. Am Sonntagabend gegen 22 Uhr stoppten Beamten der Polizei einen 20-jährigen VW-Fahrer auf dem Hasenkamp. Im Laufe der Kontrolle wurde ein Drogentest durchgeführt, der positiv verlief. Der Führerschein des jungen Mannes ist aber nicht in Gefahr, da er überhaupt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem fanden die Polizisten während der Kontrolle ein Einhandmesser, dass nicht geführt werden darf, woraufhin es sichergestellt wurde. Gegen den 20-Jährigen wurden Verfahren eingeleitet wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogen sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

