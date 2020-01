POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz für den 04.01.2020

Polizeiinspektion Diepholz

Meldung PI Diepholz Diepholz - Versuchter Diebstahl von Handtasche Am Freitag, 03.01.2020, gegen 18:30 Uhr, wird durch einen bislang unbekannten Täter die Handtasche aus dem Fahrradkorb der Geschädigten entnommen, als diese ihn mit dem Fahrrad passiert. Die Geschädigte bemerkt den Vorfall und verfolgt den Täter fußläufig, woraufhin dieser die Tasche wegwirft und sich weiter entfernt. Durch die Geschädigte kann eine Täterbeschreibung gemacht werden.

Wagenfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, 04.01.2020, um 00:30 Uhr, wird im einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren gegen ihn, sowie den Halter des Fahrzeuges, wird eingeleitet. Dem Beschuldigten wird die Weiterfahrt untersagt.

Meldung PK Sulingen Einbruchdiebstahl in/aus Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung - Zeugenaufruf In der Zeit von Samstag, 04.01.2020, 00:00 Uhr bis 01:50 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter nach Aufhebeln eines zur Straße gelegenen Fensters in die Räumlichkeiten einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in der Hauptstraße in 27251 Scholen. Nachdem Büroräumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht wurde, erfolgte der Ausstieg aus dem Objekt vermutlich durch das gleiche Fenster. Genaue Angaben zum erlangten Diebesgut und zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen aktuell noch nicht vor. Zeugen, die Beobachtungen zu Personen und/oder Fahrzeugen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten sich bei der Polizei in Sulingen (Tel.: 04271/9490) zu melden.

Meldung PK Weyhe Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Im Rahmen gezielter Verkehrsüberwachung konnten am 03.01.2020 in Kirchweyhe, in der Zeit von 15 -18 Uhr, insgesamt zwei Verstöße mit Betäubungsmitteln im Straßenverkehr festgestellt werden. Im ersten Fall konnte ein 20-jähriger Mann aus Thedinghausen in seinem Fahrzeug angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel, hier THC, stand. Zudem konnte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln bei ihm aufgefunden werden.

Bei einer zweiten Kontrolle wurde die Beeinflussung eines 20-jährigen Fahrzeugführers aus Weyhe durch Ecstasy und MDMA festgestellt werden. Auch dieser Mann führte Betäubungsmittel mit. Bei ihm konnten einige Tabletten Ecstasy aufgefunden werden. Beiden Fahrzeugführern wurden Blutproben entnommen. Gegen sie wird nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Wirkung eines berauschenden Mittels und in einem Verfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.

Meldung PK Syke Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen Am Freitag Nachmittag kam es im Einmündungsbereich der B61 und B51 zum Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Ein 18-jähriger Fahrer aus Bassum wollte mit seinem Pkw von der B61 auf die B51 in Richtung Sulingen abbiegen und fuhr in den Einmündungsbereich ein, wobei er den Pkw einer 56-jährigen Bassumerin übersah. Die drei Insassen der Pkw wurden leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von 7500 Euro.

