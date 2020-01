POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 01.01.2020

Polizeiinspektion Diepholz

Drebber Carportbrand

Zu einem Brand eines Carportes kam es in der Silvesternacht in der Bienenstrasse in Drebber. Durch die Hausbewohner wurden gegen 02:20 Uhr Flammen an dem Objekt im Gartenbereich festgestellt. Die Feuerwehren Drebber, Cornau, Barnstorf, Dreeke und Diepholz wurden alarmiert. An dem Carport entstand Sachschaden in noch ungeklärter Höhe. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Wagenfeld Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, den 31.12. gegen 11:20 Uhr, wurde in Wagenfeld auf der Diepholzer Straße ein Mercedes aus dem Schwalm-Eder-Kreis angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 30jährige Fahrzeugführer aus Rehden nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen ist. An dem Fahrzeug bestand zusätzlich kein Versicherungsschutz. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rehden Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es in der Silvesternacht gegen 00:05 Uhr in Rehden. Bei starkem Nebel übersah ein 18jähriger PKW-Fahrer aus Rehden mit seinem Renault auf der Siebenhäuser Straße eine 80jährige Fußgängerin auf der Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß bei der die Frau, ebenfalls aus Rehden, lebensgefährlich verletzt wurde und noch an der Unfallstelle verstarb.

Syke Taschendiebstahl im Hachepark

Bereits am 24.12.2019, kurz nach 11 Uhr befand sich die Geschädigte im Blumengeschäft des Hacheparks. Als sie die gekauften Waren bezahlen wollte, stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer am Körper getragenen Handtasche geöffnet und das Portemonnaie entwendet worden war. Kurz zuvor hatte sie an der Kasse des Famila- Marktes noch gezahlt und die Handtasche mit darin befindlicher Geldbörse geschlossen. Das Blumengeschäft sei gut besucht gewesen. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter 04242-9690 in Verbindung zu setzen.

Martfeld Brand auf Schulgelände

Am Silvesterabend gegen 20:00 Uhr wird auf dem Schulgelände der Grundschule Martfeld durch Anwohner der Schulstraße eine brennende Sitzgarnitur festgestellt. Der Brand wird durch eingesetzte Feuerwehrkräfte der FFW Martfeld gelöscht. An der Bank entsteht Sachschaden. Zeugen, die Personen vor Ausbruch des Brandes auf dem Schulgelände gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter 04242-9690 in Verbindung zu setzen.

Syke Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

An Neujahr gegen 04:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Syke einen Pkw in Syke. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 27-jährigen Fahrzeugführer aus Syke einen Wert von 1,71 Promille. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Sulingen Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahrradfahrerin

Am 31.12.2019, um 14.06 Uhr, missachtete ein 44 Jahre alter Pkw-Führer in Sulingen an der Einmündung Berliner Str. / Nienburger Str. die Vorfahrt eines 77 Jahre alten Pedelecfahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der 77-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Da die Atemalkoholkonzentration 0,34 Promille betrug wurde eine Blutprobe entnommen.

Weyhe Sachbeschädigungen durch Feuerwerk

In der Silvesternacht kam es in der Gemeinde Stuhr und Weyhe zu diversen Sachbeschädigungen durch Feuerwerkskörper. Im Stuhrer Ortsteil Fahrenhorst wurde das Wartehaus einer Bushaltestelle durch einen nicht zugelassenen Sprengkörper zerstört. Durch umherfliegende Teile wurden zudem in der Nähe stehende Fahrzeuge beschädigt.

Kirchweyhe Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte

Auf dem Marktplatz Kirchweyhe hielten sich zum Start in das neue Jahr ca. 300 Personen auf. Vor Ort wurde vereinzelt ein sehr gefährlicher und unsachgemäßer Umgang mit Feuerwerkskörpern festgestellt. Überwiegend zeigten sich die angesprochenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen einsichtig. In zwei Fällen kam es zu Widerstandshandlungen und die beiden männlichen, alkoholisierten Personen im Alter von 17 und 22 Jahren mussten in Gewahrsam genommen bzw. dem gesetzlichen Vertreter zugeführt werden. Zwei Polizeibeamte wurden in diesem Zusammenhang leicht verletzt.

