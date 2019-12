POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 31.12.2019

Polizeiinspektion Diepholz

---- Fehlanzeige ---

PK Syke

Bassum - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person (201901545479) Am Montag, den 30.12.2019, gegen 23.00 Uhr, befuhr ein 35-jähriger aus Stuhr mit seinem Pkw Toyota die B 51 von Bassum in Richtung Stuhr. Kurz vor Döhren überquerte ein Tier die Fahrbahn. Beim Ausweichmanöver kam der 35-jährige mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer konnte sich augenscheinlich unverletzt aus dem stark beschädigten Pkw befreien und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 4000,- Euro.

Bassum - Versuchter Einbruchdiebstahl in Bäckerei (201901545757) In der Nacht vom 30.12.2019, 19.00 Uhr, auf den 31.12.2019, 06.00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Bäckerei an der Bahnhofstraße in Bassum. Im Anschluss durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Es wurde augenscheinlich kein Diebesgut entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Hinweise und verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizeistation Bassum (04241/802910) oder die Polizei Syke (04242/9690) entgegen.

PK Sulingen

--- Fehlanzeige ---

PK Weyhe

1. Fahrt unter Drogeneinfluß Am 31.12.19, kurz nach Mitternacht, wurde ein Opel Corsa in Kirchweyhe, in der Straße Papenkamp, kontrolliert. Bei der Überprüfung des 33-jährigen Fahrers wurde festgestellt, daß der Mann aus Weyhe unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen, sowie die Weiterfahrt vorerst untersagt. Gegen ihn wird nun wegen des Verkehrsverstoßes und wegen des Besitzes der illegalen Drogen ermittelt.

2. Verkehrsunfallflucht Bereits am 28.12.19, zwischen 13:45 und 19:45 h, wurde in Weyhe-Kirchweyhe, in der Appelallee, ein geparkter Pkw Toyota beschädigt. Dies geschah durch einen bislang Unbekannten vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden von ca. 1.000,- EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

