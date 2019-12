Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 29.12.2019

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Fahren ohne Fahrerlaubnis In Drebber kam es am Samstag, 28.12.2019, gegen 22.10 Uhr in der Bremer Straße gleich zu zwei Straftaten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Hier hatte zunächst ein 20-jähriger Mann aus Lohne einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum geführt, obwohl er nicht im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der neben dem jungen Mann sitzende 21-jährige Sohn des eigentlichen Fahrzeughalters ließ die Fahrt als zu diesem Zeitpunkt Fahrzeugverangtwortlicher diese Fahrt zu, weshalb gegen diesen jungen Mann ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

PK Sulingen

Verkehrsunfallflucht Am frühen Sonntagmorgen (29.12.19) gegen 06:10 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich Sulingen-Vorwerk. Kurz vor dem dortigen Bahnübergang kam ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Verkehrsschild und einem Leitpfosten. Einem hilfsbereiten Verkehrsteilnehmer gegenüber gab er an, dass er mit einem Tier kollidiert sei, er aber keine Hilfe benötige. Anschließend entfernte sich der Lkw-Fahrer in Rtg. Diepholz, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Von dem Lkw ist lediglich bekannt, dass es sich um eine helle Zugmaschine (vermutlich Volvo) und angehängtem Planenauflieger handelt. Der Fahrer soll mit osteuropäischem Dialekt gesprochen haben. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Sulingen unter Tel. 04271/949-0 entgegen.

PK Syke

--- Fehlanzeige ---

PK Weyhe

1. Einbruch in ein Einfamilienhaus in 28844 Weyhe Dienstag, 24.12.19, 16:00h - Samstag 28.12.19, 16.00h 28844 Weyhe, Auf dem Holzmoor Bislang unbekannte Täter verschafften sich in Abwesenheit der Bewohner gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hierbei wurden sie fündig und konnten das Haus schließlich unter Mitnahme von Schmuck in einem Wert von mehreren tausend Euro unentdeckt verlassen.

Falls weitere, presserelvante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz Jaschek, POK --- WDL ---

