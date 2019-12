Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++Twistringen - Sachbeschädigung an mehreren Zugwaggons++ ++Barnstorf - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs++

Diepholz (ots)

Twistringen - Sachbeschädigung an mehreren Zugwaggons

Am Sonntag, den 29.12.2019 gegen 22:37 Uhr besprühten zunächst Unbekannte mehrere Zugwaggons am Bahnhof in Twistringen und flüchteten anschließend. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten eine der flüchtenden Personen stellen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Rehden - Fahren ohne Versicherungsschutz

Am 29.12.2019 gegen 03:05 Uhr kontrollierten die eingesetzten Polizeibeamten auf der Poststraße in Rehden einen 26-jährigen Autofahrer aus Diepholz und stellten fest, dass der Versicherungsschutz für das Fahrzeug seit Anfang September erloschen war. Das Fahrzeug wurde außer Betrieb gesetzt. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Barnstorf - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Ein 33-jähriger Twistringer befuhr am Sonntagabend (29.12.2019) gegen 21:00 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Bremer Straße in Barnstorf, als er von den eingesetzten Polizeibeamten angehalten wurde. Während der Kontrolle räumte der 33-Jährige ein, dass er über keine Fahrerlaubnis verfüge. Zudem stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und er musste die Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

