POL-DH: ++Sulingen - Brand eines Wohnwagens++ ++Ehrenburg - Polizei legt PKW still++ ++Dreye - Einbruch in Firma++

++Sulingen - Brand eines Wohnwagens++

Am 02.01.2020, gegen 17:30 Uhr geriet in Sulingen, Rathlosen ein zu einem Gartenhaus mit Sauna umgebauter Bauwagen in Brand. Der Bauwagen sowie das davor abgestellte Inventar wurden durch den Brand vollständig zerstört. Es entstand ein Sachaschaden von ca. 20.000 Euro. Durch die fünf Ortsfeuerwehren (Rathlosen, Sulingen, Klein Lessen, Groß Lessen und Schweringhausen), die mit 80 Kammeraden/-innen vor Ort waren, konnte ein Übergreifen des Feuers auf das nahegelegene Wohnhaus (Fachwerkhaus) verhindert werden. Bei der Brandursache handelt es sich nach ersten Erkenntnissen vermutlich um einen technischen Defekt einer Heizdecke.

++Ehrenburg - Polizei legt PKW still++

Aufgrund erheblicher Mängel legte die Polizei gestern Nachmittag den PKW BMW eines 19-Jährigen aus Neuenkirchen still. Den Beamten fiel der junge Mann gegen 15:45 Uhr in Ehrenburg auf, weil der PKW unnatürlich laute Motorgeräusche aufwies. Zur Unterstützung der Kontrolle wurde ein Kfz-Sachverständiger hinzugezogen, der einen ausgebauten Schalldämpfer sowie diverse unzulässige Beleuchtung an dem Fahrzeug feststellte. Hierdurch war die Betriebserlaubnis erloschen, weil die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet war, so dass der PKW stillgelegt und die Weiterfahrt untersagt wurde. Auf den 19-jährigen Besitzer kommt nun ein Verfahren zu, ihn erwartet ein empfindliches Bußgeld.

Ehrenburg - Verkehrsunfall mit Verletzten

Leicht verletzt wurde eine 57-jährige Frau aus Bremen am gestrigen Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Ehrenburg. Gegen 09:50 Uhr war ein 59-jähriger Mann aus Bremen mit seinem PKW Honda auf der Landesstraße 341 im Bereich Stocksdorf unterwegs. Eine 75-jährige Frau aus Harpstedt missachtete mit ihrem PKW Volvo die Vorfahrt des Fahrers des Honda, so dass es zur Kollision kam. Die Beifahrerin in dem Honda wurde hierbei leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

Kirchdorf - Verkehrsunfallflucht

Nach einer Unfallflucht am gestrigen Donnerstag in Kirchdorf sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise geben können. Gegen 08:00 Uhr morgens stellte der Besitzer eines grauen Opel Corsa sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Kfz-Ersatzteilgeschäftes am Wehrmannsdamm ab. Als er gegen 16:40 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Unfallschaden hinten links. Der Verursacher, der ein helles Fahrzeug genutzt haben muss, flüchtete unerlaubt, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Ihn sucht nun die Polizei und hofft dabei auf Zeugenhinweise. Telefon 04271/9490.

++Sulingen - Verkehrsunfallflucht aufgeklärt++

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei eine Unfallflucht vom gestrigen Vormittag schnell aufklären. Gegen 10:10 Uhr stieß der Fahrer eines Mercedes beim Parkvorgang bei einem Einkaufszentrum in der Langen Straße gegen einen geparkten PKW Ford. Der Verursacher stieg kurz aus und sah sich den Schaden an, anschließend stieg er in sein Auto und fuhr davon. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei, die Beamten statteten daraufhin dem 84-jährigen Besitzer des Mercedes einen Besuch zu Hause ab. Gegen den Verursacher wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt, ihm droht der Entzug der Fahrerlaubnis. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt mindestens 2.000 Euro.

++Einbruch in die Räumlichkeiten der Feuerwehr Neubruchhausen++

Im Zeitraum vom 01.01.2020 22:00 Uhr bis zum 02.01.2020 17:00 Uhr gelangten bislang unbekannte Personen gewaltsam in die Räumlichkeiten der freiwilligen Feuerwehr Neubruchhausen. Im Anschluss daran wurden die Räumlichkeiten und Fahrzeuge durchsucht. Ein Einsatzfahrzeug wurde hierbei beschädigt. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist bislang unbekannt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Syke entgegen. (04242-9690)

++Fahrraddiebstahl in Twistringen++

In der Silvesternacht wurde ab 23:45 Uhr ein hochwertiges KTM E-Bike in der Großen Straße in Twistringen in Höhe eines dortigen Brautmoden Geschäftes entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 3200 Euro. Hinweise zu Tat oder Täter werden bei der Polizei Syke entgegengenommen.(04242-9690)

++Bassum - Einbruch in Bauwagen++

Im Zeitraum vom 31.12.2019 17:00 Uhr bis 02.01.2020 10:00 Uhr kam es in der Straße Am Petermoor in Bassum zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Bauwagen. Ob etwas entwendet wurden, ist bislang nicht bekannt. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert.

++Einbruchdiebstahl in Twistringen++

Bislang unbekannte Täter gelangten im Zeitraum vom 31.12.2019 bis 02.01.2020 in ein Einzelhandelsgeschäft in der Westerstraße in Twistringen. Dort wurden der Sozialraum, sowie die Umkleidekabinen durchsucht. Diebesgut ist zur Zeit nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

++Dreye - Einbruch in Firma++

Von Montag, 30.12.19, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 02.1.2019, 08.00 Uhr, wurde in eine Firma in Weyhe-Dreye, in der Straße Mittelwendung, eingebrochen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäudeinnere und entwendeten zahlreiche Elektrowerkzeuge. Für den Abtransport muß ein Fahrzeug benutzt worden sein. Der Schaden beläuft sich auf über 30.000,-EUR

++Einbruch in Kirchweyhe++

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es über die Silvestertage zu einem weiteren Einbruch in der Straße Kleine Heide in Weyhe-Kirchweyhe. Durch ein Fenster verschaffte sich der Unbekannte Zutritt in das Haus und durchsuchte es. Auch eine Gartenlaube wurde vom Täter durchsucht. Das genaue Diebesgut steht noch nicht fest. Es ist ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstanden.

++ Kirchweyhe - Brand einer Hecke++

Am 02.01.2020 gegen 17:20 Uhr kam es zu einem Brand einer Gartenhecke in Weyhe-Kirchweyhe, in der Neusser Straße. Durch das Feuer wurde auch eine Abfalltonne, sowie das Dach eines Gartenschuppens beschädigt. Die Bewohner konnten das Feuer dann zusammen mit der Feuerwehr löschen. Die Ursache ist bislang nicht bekannt. Auch die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest.

