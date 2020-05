Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - PKW-Fahrer bei Alleinunfall verletzt

Bönen (ots)

Am Samstag ( 02.05.2020 ) kam es gegen 12.00 Uhr auf der Straße Kletterpoth zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein 41jähriger Bönener befuhr mit seinem VW Golf den Kletterpoth in Richtung Speckenstraße und prallte aus bislang ungeklärten Gründen auf nasser Fahrbahn ausgangs einer Rechtskurve gegen ein Geländer der Brücke über die Seseke. Der Mann wurde schwer verletzt mit einem RTW ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Am Fahrzeug hatten mehrere Airbags ausgelöst. Es wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird insgesamt auf insgesamt etwa 6500 Euro geschätzt.

