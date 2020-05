Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizei nimmt zwei junge Männer vorläufig fest: Tatverdächtige gestehen mehrere Fahrraddiebstähle

Unna (ots)

Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen (05.05.2020) in Unna zwei junge Männer vorläufig festgenommen, die für mehrere Fahrraddiebstähle in den Vorwochen verantwortlich gewesen sein sollen.

Eine Zeugin rief gegen 03.10 Uhr die Polizei, als sie zwei männliche Personen dabei beobachtete, wie diese mit Taschenlampen aus einem Schuppen des Nachbarhauses in der Dortmunder Straße kamen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung trafen Einsatzkräfte die beiden Verdächtigen an.

Die Männer führten ein Fahrrad mit sich, das nach jetzigem Ermittlungsstand einem vorangegangenen Diebstahl zuzuordnen ist. Die beiden Tatverdächtigen - ein 22-jähriger Dortmunder und ein 19-jähriger Unnaer - wurden vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam der Wache Unna gebracht. Sowohl der Dortmunder als auch der Unnaer zeigten sich geständig, zuletzt verschiedene Fahrraddiebstähle begangen zu haben.

Gegen die beiden Männer wurden Strafverfahren eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Dortmund wurden sie mangels besonderer Haftgründe für eine Untersuchungshaft im Laufe des Tages aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell