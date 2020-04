Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Mercedes-Fahrer verursacht Unfall mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Samstagabend, gegen 19.00 Uhr, kollidierte ein 30-jähriger mit seinem hochmotorisierten schwarzen Mercedes AMG in der Schanzenstraße, kurz nach der Einmündung Seilerstraße, in Fahrtrichtung Jungbuschbrücke, mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fiat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat auf einen davor geparkten Opel geschoben und dieser wiederum auf einen Audi. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.Aufgrund des Schadensbildes besteht der Verdacht, dass der Mercedes-Fahrer infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen ist. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt bitten Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrverhalten des Mercedes Fahrers vor dem Unfall machen können, sich unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Michael Neider

Telefon: 0621 174-3333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell