Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Auto durch Feuer beschädigt

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 4.50 Uhr, brannte ein auf einem Parkplatz vor dem Sportplatz einer Schule an der Hervester Straße geparktes Auto. Das Auto wurde dadurch an der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach ersten Schätzungen dürfte ein Schaden in Höhe von 5000 Euro entstanden sein. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann hat der Fachkommissariat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter Tel. 0800/2361 111 erbeten.

