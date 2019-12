Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Hinterrad eines Autos durch Feuer beschädigt.

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, gegen 17 Uhr, stellte der Geschädigte sein Auto im Bereich der Kapelle eines Friedhofs an der Hans-Böckler-Straße ab. Als er am Samstag, gegen 12 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass ein Hinterrad des Autos durch Feuer beschädigt worden war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat das Fachkommissariat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Tel. 0800/2361 111.

