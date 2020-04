Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: 19-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Reilingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 16.15 Uhr ereignet sich auf der Landstraße 556 zwischen Reilingen und Kirrlach ein Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer scherte zum Überholen eines vorausfahrenden Pkws aus und übersah hierbei einen bereits im Überholmanöver befindlichen 19-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer kam infolge dessen zu Sturz und verletzte sich schwer. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Motorradfahrer in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter der 0621/174-4222 zu melden.

