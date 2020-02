Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (50/2020) Polizei führt Kontrollen der Lenk- und Ruhezeiten an der A 7 durch

Göttingen (ots)

Autobahn 7, Höhe Anschlussstelle Göttingen Donnerstag, 30. Januar 2020

GÖTTINGEN (hs/mb) - Bereits am 30. Januar 2020 führten Beamte der Polizeiinspektionen Göttingen und Northeim eine gemeinsame Kontrolle auf der Autobahn 7 in Höhe der Anschlussstelle Göttingen durch. Ein besonderes Augenmerk galt hierbei der Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten.

Angehalten wurden sechzehn Fahrzeuge, von denen alle beanstandet wurden. Bei zwölf der kontrollierten Fahrzeuge wurden Ordnungswidrigkeiten teilweise aus verschiedenen Rechtsbereichen angezeigt, die Nichteinhaltung der Lenk- und Ruhezeiten musste in mehreren Fällen beanstandet werden.

In einem Fall wurde ein portugiesischer Sattelzug auf der Fahrt von Portugal nach Niedersachsen mit massiven Unfallschäden angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte, ereignete sich der Unfall bereits in Bordeaux (Frankreich), die Fahrt wurde allerdings trotz der massiven Schäden fortgesetzt. Aufgrund der Beschädigungen wurde der voll beladene Sattelzug dem TÜV Göttingen vorgestellt, welcher die Verkehrsunsicherheit in einem Gutachten bescheinigte. Daraufhin ordnete die Stadt Göttingen die Außerbetriebsetzung und die Einziehung der Kennzeichen sowie Fahrzeugpapiere an. Bei der Kontrolle wurde außerdem festgestellt, dass der Fahrzeugführer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in mehreren Fällen erheblich überschritten hatte. Aufgezeichnet wurden hier Geschwindigkeiten des verkehrsunsicheren Lkw von weit über 110 km/h.

Bei der Kontrolle eines 79-jährigen Lkw-Fahrer aus dem Kreis Lippe (Nordrhein-Westfalen) wurde festgestellt, dass er die Lenk- und Ruhezeiten in erheblichem Maße nicht eingehalten hatte. So ergab die Auswertung seiner Aufzeichnungen unter anderem, dass er in einem Fall fast 24 Stunden ununterbrochen am Lenkrad saß und er es weiterhin aufgrund unzureichender Lenkzeitunterbrechungen auf eine Gesamtlenkzeit von über 30 Stunden schaffte.

In allen Fällen sind hohe Bußgelder - teilweise sogar im vierstelligen Bereich - zu erwarten.

