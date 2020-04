Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Brennender Mülleimer sorgt für Aufregung

Mannheim (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 08.15 Uhr, musste die Berufsfeuerwehr zu einem Brand ins Quadrat G 2 ausrücken. Eine im Hinterhof abgestellte Recycling Tonne für Speiseöl war aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Das Feuer griff auf eine Mülltonne über, die ebenfalls in Brand geriet. Hierdurch kam es kurzzeitig zu einer starken Rauchentwicklung. Durch den Brand wurde die Hausfassade verrußt. Eine Wohnung musste durch die Feuerwehr gelüftet werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 6.000 Euro. Durch die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr kam es während dem Einsatz zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße. Brandermittler des PRev. MA-Innenstadt übernehmen die Ermittlungen zur Brandursache. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Michael Neider

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell