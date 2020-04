Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Autofahrerin fährt 64-jähriger Fußgängerin über den Fuß und anschließend einfach weiter - Polizei sucht weitere Zeugen

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Schwer verletzt wurde ein 64-jährige Fußgängerin bei einem Unfall am Freitag gegen 11.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Nauptstraße. Kurz vor der Ausfahrt soll die Autofahrerin, die nach Angaben der Geschädigten und einer Zeugin mit einem Handy telefonierte, über den linken Fuß gefahren sein und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt haben. Die 64-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik eingeliefert. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 bei der Polizei in Wiesloch zu melden.

