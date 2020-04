Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Herdplatte nicht ausgeschaltet - Wohnung verraucht - aufmerksamer Nachbar durch Rauchmelder aufmerksam geworden

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einer starken Rauchentwicklung wegen einer eingeschalteten Herdplatte kam es am Freitag kurz vor 17.30 Uhr in einer Wohnung im Dreieichenweg. Ein aufmerksamer Nachbar war durch einen akustischen Rauchmelder aufmerksam geworden und hatte die Bewohnerin aus der Wohnung gebracht. Die 71-Jährige blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Oftersheim und Schwetzingen lüfteten die Wohnung, es entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell