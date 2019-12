Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Siebzehnjähriger Jugendlicher nach Diebstahl in Haft - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Gestern, 10. Dezember 2019, haben Polizeibeamte einen 17 Jahre alten Jugendlichen ohne festen Wohnsitz in Deutschland nach einem Ladendiebstahl vorläufig festgenommen. Zuvor hatte er versucht, in einer Parfümerie an der Bahnhofstraße Waren im Wert von mehreren hundert Euro zu stehlen. Dabei wurde er vom Ladendetektiv beobachtet und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. Schon zuvor war der Jugendliche mehrfach in verschiedenen Städten unter anderem wegen Betrugs und Ladendiebstahls aufgefallen. Da sich der gebürtige Rumäne schon in der Vergangenheit anhängigen Strafverfahren durch Flucht entzog, beantragte die Staatsanwaltschaft Essen den Erlass eines Haftbefehls beim zuständigen Amtsgericht wegen Fluchtgefahr. Das Gericht hat diesem Antrag entsprochen. Der Jugendliche wurde daraufhin vom Gewahrsam in eine Haftanstalt überführt.

