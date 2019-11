Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Klixbüll - Ein Toter nach Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Klixbüll (ots)

Heute Nachmittag (28.11.2019), um 14.32 Uhr, wurden Feuerwehren und die Polizei zu einem Wohnungsbrand in der Hauptstraße in Klixbüll entsandt. Mehrere Bewohner meldeten eine Rauchentwicklung aus einem Fenster einer Wohnung des Mehrfamilienhauses. Das Haus wurde von den Rettungskräften sofort evakuiert. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand, allerdings wurde der Mieter der brandbetroffenen Wohnung vermisst. Nach den ersten Löscharbeiten fanden die Feuerwehrkräfte den 71-Jährigen tot in seiner Wohnung auf. Zur Todesursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht, die Kriminalpolizei hat den Brandort übernommen.

