Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig - Betrugsmasche Geschenkkarten-Codes - Erneut warnt die Polizei vor dreisten Anrufern

Schleswig (ots)

Sechs Fälle sind der Kriminalpolizei Schleswig in den letzten Wochen gemeldet worden. Anrufe bei Kiosken, Tankstellen oder Postagenturen zielten darauf ab, betrügerisch hohe Bargeldbeträge zu ergaunern. Die Masche wird unterschiedlich gehandhabt: Mit unterdrückter oder manipulierter Rufnummer melden sich die Betrüger und geben sich als Mitarbeiter der Zentrale (Tankstelle), Mitarbeiter der Lottogesellschaft, Rechtsanwalt oder Notar aus. Es wird dem Angerufenen suggeriert, dass technische Prüfungen an Zahlungsgeräten notwendig oder Gutscheincodes fehlerhaft seien. In einem Fall wurde ein Mitarbeiter einer Tankstelle von dem Betrüger am anderen Ende der Leitung so professionell getäuscht, dass ein Gesamtschaden von 3000 Euro entstand. Der nichtsahnende Mann erhielt einen Telefonanruf von einem angeblichen Mitarbeiter der Zentrale. Dieser äußerte, dass Geschenk-Karten eines "App-Stores" (Internet-Handelsplattform) gesperrt werden müssten. Hierzu wurde der Mitarbeiter angeleitet, diverse Karten zunächst über die Kasse zu ziehen und dem angeblichen Arbeitskollegen anschließend den freigerubbelten Kartencode mitzuteilen. So konnte der Betrüger über das Geld-Guthaben sofort online verfügen. Zwar ist diese Betrugsmasche nicht unbekannt, trotzdem schaffen es die Betrüger am Telefon immer wieder durch professionelle Gesprächsführung ihre Opfer "einzulullen" und so zu täuschen.

Geben Sie niemals Guscheincodes/Cashcodes an! Im Zweifelsfall beenden Sie das Gespräch und informieren Sie über die bekannte Telefonnummer den Ansprechpartner der jeweiligen Gesellschaft und die Polizei. Informieren Sie Ihre Arbeitskolleg(inn)en über diese Betrugsmasche!

