Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in Restaurant in Jaderberg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am Montag, 30. Dezember 2019, gegen 1:20 Uhr, gewaltsam in ein Restaurant in der Vareler Straße einzubrechen. Der Versuch, ein Fenster aufzubrechen, scheiterte.

Dennoch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Vermutlich wurden sie bei der Tatausführung gestört und flüchteten.

Zeugen, die verdächtigte Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen (1543249).

