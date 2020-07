Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Laserkontrollen nach Bürgerbeschwerden

Obersülzen / Grünstadt-Asselheim - 03.07.2020, 09:30 - 13:30 Uhr (ots)

Mit Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei wurden nach Bürgerbeschwerden Geschwindigkeitskontrollen in Obersülzen (30-er Zone) und in Asselheim (50 km/h) durchgeführt. In Obersülzen wurden 5 PKW-Fahrer "gelasert", der Schnellste hatte 47 km/h. In Asselheim konnten die Beamten 3 PKW-Führer mit überhöhter Geschwindigkeit feststellen, die V-max. lag bei 70 km/h. Ein weiter PKW wurde mit abgefahrenen Reifen erwischt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell