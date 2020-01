Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte knacken Vorhängeschloss

Menden (ots)

Aus einem Schuppen am Salzweg verschwand vermutlich in der Nacht auf Mittwoch eine Axt. Unbekannte hatten das Vorhängeschloss geknackt und sich so Zutritt verschafft. Es entstand leichter Sachschaden.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Wache Menden (9099-0) entgegen.

